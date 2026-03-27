Рязанец избил своего знакомого и облил его кипятком

Московский районный суд Рязани вынес приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (п. п. «з», «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В суде установили, что в октябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни жестоко избил потерпевшего руками и ногами, а затем вылил на него кипяток из чайника. В результате пострадавший получил ожоги первой, второй и третьей степени.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.