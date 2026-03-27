Рязанцев пригласили на мастер-класс по рисованию в Театральный салон

7 апреля в Театральном салоне Театра драмы состоится мастер-класс по рисованию для детей и взрослых под названием «Разыскивается кот!». Мероприятие начнется со встречи с Андреем Блажилиным, исполнителем главной роли в спектакле «История кота-убийцы». Он расскажет о закулисье постановки и поделится ее секретами. После вступительной части гости примут участие в творческом процессе под руководством художницы Валерии Паниной. Каждый создаст собственное объявление о розыске кота — главного героя предстоящей премьеры. Возрастное ограничение: 0+.

В программу мастер-класса войдут:

Работа с акриловыми красками.

Индивидуальное сопровождение художника.

Творческая атмосфера театрального салона.

Все необходимые материалы будут предоставлены: высококачественная бумага формата 15×20, натянутая на планшеты, и акриловые краски. Оригинал рисунка останется у участников на память.

