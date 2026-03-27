Рязанцам напомнили о выплатах по уходу за детьми с инвалидностью

Отделение Социального фонда России по Рязанской области напомнило жителям региона о выплатах по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Эту меру поддержки получают более 4,5 тысячи человек. С 2025 года круг получателей расширили. Теперь выплату могут оформить не только родители и опекуны, но и другие трудоспособные неработающие граждане, которые фактически осуществляют уход.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг или при личном обращении в клиентскую службу СФР. Выплату назначают с месяца обращения, при этом факт ухода нужно подтверждать ежегодно.

Родители и законные представители могут работать и сохранять выплату, если трудятся на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа.