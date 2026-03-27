Россиянка пропала в Турции, она могла стать жертвой торговцев людьми

Студентка из Подмосковья пропала в Турции — родители боятся, что она могла стать жертвой торговли людьми. Об этом 26 марта сообщил SHOT.

По информации Telegram-канала, 21-летняя девушка из подмосковного Одинцово в конце февраля улетела в Сербию, при этом родителям сказала, что отправляется в Сочи. В середине марта студентка связалась с мамой и сообщила, что находится в Белграде.

Кроме того, как стало известно SHOT, девушка искала в местных каналах врача 3 марта.

Уточняется, что последний след Кристины обрывается в Турции — туда она прилетела 17 марта по своему паспорту. Потом перестала выходить на связь.

Как заявила каналу сестра девушки, перед отъездом из России студентка говорила, что боится какого-то мужчины.

Отмечается, что родители обратились с заявлением в Генконсульство Сербии и Турции. Они переживают, что дочь могла стать жертвой торговли людьми или незаконного удержания, сказано в посте.

