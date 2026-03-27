Россельхознадзор по Рязанской области оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей за нарушения хранения зерна

Организация приняла декларацию о соответствии пшеницы урожая 2025 года (15 тысяч тонн) с нарушениями регламента «О безопасности зерна»: в протоколах испытаний не указаны данные о содержании остаточных пестицидов. Также при реализации сои не указывалось назначение зерна, а в журнале наблюдений зернохранилища не фиксировался цвет зерна, что является обязательным.

Россельхознадзор по Рязанской области оштрафовал предприятие В Тамбовской области на 200 тысяч рублей за нарушения при хранении зерна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За нарушения 24 марта предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.