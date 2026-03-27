РИА Новости: кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение МРТ

Мировая медицина может столкнуться с проблемами при проведении МРТ из-за дефицита жидкого гелия. Об этом РИА Новости рассказал польский врач Станислав Грудзиньский. По его словам, в аппаратах магнитно-резонансной томографии используется большое количество жидкого гелия, который необходим для охлаждения сверхпроводящего магнита до температуры около минус 269 градусов. Врач отметил, что с начала марта гелий начал исчезать с рынка, а цены на него выросли примерно в два раза.

Мировая медицина может столкнуться с проблемами при проведении МРТ из-за дефицита жидкого гелия. Об этом РИА Новости рассказал польский врач Станислав Грудзиньский.

По его словам, в аппаратах магнитно-резонансной томографии используется большое количество жидкого гелия, который необходим для охлаждения сверхпроводящего магнита до температуры около минус 269 градусов. Без этого томограф работать не сможет. В одном аппарате МРТ может находиться от одной до двух тысяч литров жидкого гелия.

Врач отметил, что с начала марта гелий начал исчезать с рынка, а цены на него выросли примерно в два раза. Это связано с кризисом на Ближнем Востоке. Катар является одним из основных производителей гелия, а его экспорт осуществляется морским путем через Ормузский пролив. При этом газовое месторождение и перерабатывающий завод в стране недавно подверглись бомбардировке.

Если ситуация не изменится, медики по всему миру могут столкнуться с трудностями при проведении исследований на аппаратах МРТ.