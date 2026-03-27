Работать для людей: «Зеленый сад — наш дом» отмечен Национальной премией «Лидеры ответственного бизнеса»

Торжественная церемония награждения состоялась 26 марта в Москве в рамках XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Победителей поздравил Президент России Владимир Путин, что подчёркивает особый государственный статус премии и высокий уровень доверия к её лауреатам:

— В фокусе внимания сегодня забота об экологическом благополучии городов и регионов, о качестве жизни сотрудников компаний, благоустройстве территорий. Знаю, что многие занимаются этим на системной основе и хочу вас за это поблагодарить. Это очень важная составляющая нашей совместной работы и жизни всей страны… Я поздравляю победителей премии! И отмечу, что инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть ещё больше.

В этом году более 100 компаний из 12 отраслей экономики страны прошли предварительный отбор и были представлены на строгий суд экспертов. В числе отмеченных наградами всего две строительные компании: одна из них возводит масштабные проекты на Кузбассе; вторая, ГК «Зеленый сад — наш дом», обеспечивает комфортную и безопасную городскую среду в Московской и Рязанской областях.

Миссия компании «Зеленый сад — наш дом» — не просто строить дома, а создавать пространство для жизни, где гармонично объединены инновации, экология и социальная среда. Забота о семьях, которые выбирают наши ЖК, — вклад в созидание общества, в наше общее будущее.

Управляющий директор компании Андрей Оришкевич отметил, что награда премии «Лидеры ответственного бизнеса» — признание высокого уровня проектов, которые направлены на безопасность и комфорт.

— Гордость компании — концепция «Первая миля», которая экономит время, повышает качество жизни, позволяет жить дольше. Внутри многоквартирных жилых комплексов создана полностью безбарьерная среда; внедрена система «Антитеррор». Разработан уникальный голосовой помощник «Милый дом», задача которого снимать с жильцов множество повседневных забот.

Концепция содержит инновации российского масштаба: школьный транспортный терминал, симадром (первая в стране 43-километровая трасса для средств индивидуальной мобильности с интегрированным центром обучения безопасному вождению). Вместе с последними современными разработками в области благоустройства дворовых пространств она создает не только комфортную, но и экологическую среду.

Развивая клиентский сервис, мы опираемся в первую очередь на запросы, пожелания и предложения жильцов, потому что наш приоритет — работать для людей.