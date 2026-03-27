Продавцов на маркетплейсах хотят обязать принимать возврат товара любым удобным способом

Сейчас закон не требует от продавцов рассказывать о такой возможности, что позволяет им навязывать неудобные условия и вводить потребителей в заблуждение. Новые правила подготовили во исполнение постановления Конституционного суда, который в феврале 2026 года обязал магазины принимать возврат дистанционно или иным способом по выбору покупателя.

Роспотребнадзор предложил обязать маркетплейсы и интернет-магазины информировать покупателей о праве вернуть товар любым удобным для них способом. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов, передает «Парламентская газета».

Поводом для решения КС стала жалоба жителя отдаленного района, который не смог вернуть товар, так как ближайший розничный магазин сети находился в 200 километрах от его дома.