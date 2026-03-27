Полицейские задержали 18-летнего рязанца, укравшего аккумулятор из чужой машины

В Рязани полицейские раскрыли кражу аккумулятора из машины, припаркованной на улице Вишневой. 41-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 обратился в полицию, когда заметил, что его новый аккумулятор пропал. Сотрудники уголовного розыска начали опрашивать местных жителей и узнали, что 18-летний парень хвастался перед друзьями новым аккумулятором, который он установил на свою старую машину. Полицейские нашли молодого человека и задержали его. У него изъяли похищенный аккумулятор. Известно, что юноша решил заменить свой старый аккумулятор на новый, не потратив деньги. Он выбрал неподалеку припаркованный автомобиль, ночью вскрыл капот и снял аккумулятор. Теперь ему грозит уголовное дело, и он может получить до 2 лет тюрьмы.

