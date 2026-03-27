Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 82.13 1.41 27/03
ЦБ EUR 95 1.19 27/03
Нал. USD 81.40 / 80.99 27/03 13:05
Нал. EUR 93.00 / 94.47 27/03 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Все спецпроекты →
Полицейские задержали 18-летнего рязанца, укравшего аккумулятор из чужой машины
В Рязани полицейские раскрыли кражу аккумулятора из машины, припаркованной на улице Вишневой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по регину.

41-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 обратился в полицию, когда заметил, что его новый аккумулятор пропал.

Сотрудники уголовного розыска начали опрашивать местных жителей и узнали, что 18-летний парень хвастался перед друзьями новым аккумулятором, который он установил на свою старую машину. Полицейские нашли молодого человека и задержали его. У него изъяли похищенный аккумулятор.

Известно, что юноша решил заменить свой старый аккумулятор на новый, не потратив деньги. Он выбрал неподалеку припаркованный автомобиль, ночью вскрыл капот и снял аккумулятор.

Теперь ему грозит уголовное дело, и он может получить до 2 лет тюрьмы.