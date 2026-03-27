Почти треть россиян ищут новую работу в обеденный перерыв — опрос

Почти треть откликов на вакансии россияне отправляют в обеденное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter. По данным опроса, самым популярным временем для откликов оказался период с 11:00 до 15:00 — на него приходится 29% всех откликов на вакансии.

Почти треть откликов на вакансии россияне отправляют в обеденное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

По данным опроса, самым популярным временем для откликов оказался период с 11:00 до 15:00 — на него приходится 29% всех откликов на вакансии.

Также выяснилось, что чаще всего новую работу ищут в начале недели. В понедельник совершается 19% откликов, во вторник — 18%, в среду — 17%. К субботе активность снижается до 8%, однако в воскресенье снова растет: на вечер и ночь приходится 36% откликов за день — это самый высокий показатель среди всех дней недели.