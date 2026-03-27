Оставшуюся без дома семью выселяют из съемного жилья, мэр Рязани пообещал помочь

На личный прием главы горадминистрации Бориса Ясинского пришла многодетная мать. Она рассказала, что ее дом сгорел, а проживать по месту регистрации не представляется возможным. «Сейчас она с семьей арендует квартиру, но до конца недели жилье необходимо освободить. Глава администрации отметил важность оперативного решения этого вопроса. Борис Ясинский поручил организовать размещение матери с детьми в специальном центре, рассмотреть условия и обстоятельства жизни заявительницы для присвоения определенного социального статуса, в рамках которого она сможет воспользоваться льготами», — отметили в мэрии.

Оставшуюся без дома многодетную семью выселяют из съемного жилья. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе мэрии.

На личный прием главы горадминистрации Бориса Ясинского пришла многодетная мать. Она рассказала, что ее дом сгорел, а проживать по месту регистрации не представляется возможным.

«Сейчас она с семьей арендует квартиру, но до конца недели жилье необходимо освободить. Глава администрации отметил важность оперативного решения этого вопроса.

Борис Ясинский поручил организовать размещение матери с детьми в специальном центре, рассмотреть условия и обстоятельства жизни заявительницы для присвоения определенного социального статуса, в рамках которого она сможет воспользоваться льготами», — отметили в мэрии.