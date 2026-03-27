МЧС выпустило очередное метеопредупреждение для рязанцев

Ночью и утром 28 марта в Рязанской области местами сохраняется туман с видимостью 200-800 метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Жителям рекомендуют быть осторожными, ограничить время пребывания на улице и иметь под рукой фонарь на случай отключения электричества.

В экстренных ситуациях звонить 01, с мобильного 101 или 112.