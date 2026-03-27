Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В рязанском дворце молодежи состоится фестиваль современного танца «Черный кот».
В ДК РГАТУ выступит Иван Абрамов с новой программой «Всё из детства», а в Руки ВВерх! Баре пройдет концерт Jane Air.
В Фотодоме имени Евгения Каширина открылись две выставки: отчетная выставка Рязанской организации Союза фотохудожников России и выставка петербургской художницы Саши Белле «Мелкое волнение ветра».
