Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском дворце молодежи состоится фестиваль современного танца «Черный кот».

В ДК РГАТУ выступит Иван Абрамов с новой программой «Всё из детства», а в Руки ВВерх! Баре пройдет концерт Jane Air.

В Фотодоме имени Евгения Каширина открылись две выставки: отчетная выставка Рязанской организации Союза фотохудожников России и выставка петербургской художницы Саши Белле «Мелкое волнение ветра».

