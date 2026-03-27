Бастрыкин поручил повторно рассмотреть дело о травме 9-летнего ребенка в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по факту травмирования девятилетнего мальчика в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсети «ВКонтакте» поступило обращение от родителей ребенка, которые не согласны с тем, как расследуется дело.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда мальчик, оставшись без присмотра тренера после занятия по плаванию, упал со стартовой тумбы и получил травмы. Ребенка госпитализировали, но до сих пор никто не понес ответственности.

Ранее дело уже рассматривалось, но и. о. прокурора Советского района Рязани Дмитрий Ратников отменил решение о его возбуждении. Обжалование этого решения результатов не принесло. После дополнительных проверок в возбуждении уголовного дела отказали.

Теперь Бастрыкин потребовал, чтобы дело снова открыли. а также дал указание руководителю СК по Рязанской области Олегу Васильеву предоставить отчет о ходе расследования. Центральный аппарат проконтролирует исполнение поручения.