42-летняя рязанка фиктивно прописала в своей квартире 18 мигрантов

В Рязани полицейские нашли «резиновую» квартиру. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что с осени 2025 года 42-летняя неработающая женщина подавала в МФЦ документы о прибытии иностранцев. В качестве места проживания она указывала адрес своей квартиры в доме на улице Магистральной. При этом фактически жилье мигрантам женщина не предоставляла.

Всего злоумышленница за деньги фиктивно зарегистрировала 18 граждан стран Средней Азии и Закавказья: 16 мужчин и двух женщин в возрасте от 23 до 54 лет.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, все иностранцы, фиктивно прописанные в квартире, привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.