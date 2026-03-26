Выяснилось, сколько компаний в Рязани запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях

Выяснилось, сколько компаний в Рязани запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях на рабочем месте. Соответствующие данные 26 марта привел SuperJob. Согласно данным сервиса, 55% работодателей из Рязани не регулируют правила поведения сотрудников в интернете. Доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен в 12% организаций. Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 20%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 11%. 8% полностью запрещают размещать любую информацию о работодателе. Ограничения на размещение фото в униформе или на рабочем месте есть у 3%.

Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 35% компаний.

По данным SuperJob, 5% экономически активных рязанцев рассказали, что когда‑либо им делал замечание работодатель из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получали мужчины.