Выяснилось, сколько компаний в Рязани запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях на рабочем месте. Соответствующие данные 26 марта привел SuperJob.
Согласно данным сервиса, 55% работодателей из Рязани не регулируют правила поведения сотрудников в интернете. Доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен в 12% организаций.
Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 20%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 11%.
8% полностью запрещают размещать любую информацию о работодателе. Ограничения на размещение фото в униформе или на рабочем месте есть у 3%. Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 35% компаний.
По данным SuperJob, 5% экономически активных рязанцев рассказали, что когда‑либо им делал замечание работодатель из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получали мужчины.