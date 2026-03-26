Врач рассказала, чем заменить свежие фрукты в марте

В марте свежие фрукты можно заменить квашеной капустой и замороженными ягодами. Об этом рассказала врач-нутрициолог Светлана Банных. По ее словам, в квашеной капусте много витамина С. А вот сухофрукты содержат много сахара, поэтому их стоит есть с осторожностью тем, у кого проблемы с обменом веществ.