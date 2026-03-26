Власти сообщили подробности атаки БПЛА на Рязанскую область

По словам главы региона, средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа сбили над территорией региона в период с 8.00 до 13.00 26 марта.