Власти сообщили подробности атаки БПЛА на Рязанскую область
Власти сообщили подробности атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.
По словам главы региона, средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
На месте работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа сбили над территорией региона в период с 8.00 до 13.00 26 марта.