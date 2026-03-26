ВЦИОМ: две трети россиян планируют прийти на выборы в Госдуму

62% россиян заявляют о готовности участвовать в сентябрьских выборах. 20% респондентов намерены не голосовать, еще 17% пока не определились. 86% опрошенных считают участие в выборах гражданским долгом, а 64% — реальным способом повлиять на будущее.

Также стали известны электоральные рейтинги партий: «Единая Россия» — 31%, ЛДПР и «Новые люди» — по 10%, КПРФ — 9%, «Справедливая Россия» — 5%. При этом аналитики отмечают высокий скрытый потенциал: 52% допускают возможность голосовать за «Единую Россию», 45% — за ЛДПР, 42% — за «Справедливую Россию».