В Рязанском округе осудят мужчину за хранение более 113 граммов каннабиса

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый на участке открытой местности нашел кусты дикорастущего наркосодержащего растения. Злоумышленник собрал его части и изготовил каннабис общей массой более 113 граммов. Полицейские пресекли незаконную деятельность и изъяли запрещенные вещества. В прокуратуре Рязанского округа утверждено обвинительное заключение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

В Рязанском округе осудят мужчину за хранение каннабиса. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

