В рязанской ОКБ пересадили почку пациенту из Тамбовской области

Как рассказал 35-летний мужчина, проблемы с почками у него возникли впервые в 19 лет. Во время медицинского осмотра в военкомате выявили хронический гломерулонефрит (иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки). В 2014 году пациент перенес двустороннюю пневмонию, которая стала причиной прогрессирования почечной недостаточности. В конце 2025 года мужчина узнал, что в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области. Ожидание трансплантации составило пять дней. Мужчина приехал в больницу в конце февраля, и вскоре ему выполнили пересадку почки.

В рязанской ОКБ пересадили почку пациенту из Тамбовской области. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как рассказал 35-летний мужчина, проблемы с почками у него возникли впервые в 19 лет. Во время медицинского осмотра в военкомате выявили хронический гломерулонефрит (иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и в конечном итоге приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности).

В 2014 году пациент перенес двустороннюю пневмонию, которая стала причиной прогрессирования почечной недостаточности. Он находился на диализе, а в 2019 году был поставлен в лист ожидания на трансплантацию почки в московском НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина. В ожидании операции пациент провел шесть лет.

В конце 2025 года мужчина узнал, что в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области на высокотехнологичную медпомощь. Он связался с ОКБ, где пообщался с врачом-урологом Дмитрием Карповым.

Ожидание трансплантации после этого составило пять дней. Мужчина приехал в больницу в конце февраля, вскоре ему выполнили пересадку почки.

В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно. Его выписали.