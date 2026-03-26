Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
Вчера 14:05
1 361
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 224
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 295
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 464
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В рязанской ОКБ пересадили почку пациенту из Тамбовской области
В рязанской ОКБ пересадили почку пациенту из Тамбовской области. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как рассказал 35-летний мужчина, проблемы с почками у него возникли впервые в 19 лет. Во время медицинского осмотра в военкомате выявили хронический гломерулонефрит (иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и в конечном итоге приводит к склерозу почки и ее функциональной недостаточности).

В 2014 году пациент перенес двустороннюю пневмонию, которая стала причиной прогрессирования почечной недостаточности. Он находился на диализе, а в 2019 году был поставлен в лист ожидания на трансплантацию почки в московском НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина. В ожидании операции пациент провел шесть лет.

В конце 2025 года мужчина узнал, что в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области на высокотехнологичную медпомощь. Он связался с ОКБ, где пообщался с врачом-урологом Дмитрием Карповым.

Ожидание трансплантации после этого составило пять дней. Мужчина приехал в больницу в конце февраля, вскоре ему выполнили пересадку почки.

В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно. Его выписали.