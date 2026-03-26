В Рязанской области заменили 28 опор ЛЭП

В Рязанской области на магистральных линиях электропередачи заменили 28 опор. Наибольший объем работ был проведен на линии, питающей Путятинский, Сасовский, Чучковский и Шацкий округа, включая промышленные объекты и транспортную инфраструктуру — здесь установили 22 новые промежуточные железобетонные опоры. Еще шесть замен сделали на линии, снабжающей Сасовский и Кадомский округа.

В Рязанской области на магистральных линиях электропередачи заменили 28 опор. Энергетики реконструировали две линии 220 кВ, обеспечивающие электроэнергией потребителей восточной части региона и транзит мощности в соседние энергосистемы, сообщили в компании «Россети».

На объектах установили современные опоры, устойчивые к сильным ветровым нагрузкам и резким перепадам температур.

Наибольший объем работ был проведен на линии, питающей Путятинский, Сасовский, Чучковский и Шацкий округа, включая промышленные объекты и транспортную инфраструктуру — здесь установили 22 новые промежуточные железобетонные опоры. Еще шесть замен сделали на линии, снабжающей Сасовский и Кадомский округа.

Новые конструкции обладают повышенной прочностью и долгим сроком службы, высота каждой составляет 24 метра.

Фото: «Россети».