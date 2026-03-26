В Рязанской области объявили поиски нуждающегося в медпомощи мужчины

С 19 марта 2026 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост — 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы — черные с проседью, глаза — карие. Одежда: черная куртка, темно-синие джинсы. Отмечается, что Сергей Кокорев нуждается в медпомощи, не ориентируется в пространстве. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.