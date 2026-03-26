В Рязанской области благоустроят «Школьный парк»

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по преображению территории. Там уложат новый асфальт на проездах и парковках, а пешеходные зоны вымостят бетонной брусчаткой. Для детских и спортивных площадок предусмотрели безопасное покрытие из резиновой крошки. Планируется механизированная подготовка почвы с завозом плодородного слоя и высадка более сотни новых растений. Среди них — ирга, клен Гиннала, рябина дуболистная, туя западная, яблоня Недзвецкого, гортензия, дерен пестролистный, спирея и горная сосна. Все саженцы будут высаживаться с комом земли.

В Шиловском районе в поселке Лесной благоустроят «Школьный парк». Соответствующий тендер на работы за 75,7 миллиона опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по преображению территории. Там уложат новый асфальт на проездах и парковках, а пешеходные зоны вымостят бетонной брусчаткой. Для детских и спортивных площадок предусмотрели безопасное покрытие из резиновой крошки.

Планируется механизированная подготовка почвы с завозом плодородного слоя и высадка более сотни новых растений. Среди них — ирга, клен Гиннала, рябина дуболистная, туя западная, яблоня Недзвецкого, гортензия, дерен пестролистный, спирея и горная сосна. Все саженцы будут высаживаться с комом земли.

В парке появятся скамейки «Новая волна», радиусные скамьи со спинками, ярусные конструкции, шезлонги «Бриз» и гамаки «Карон». Там установят 31 антивандальную урна, четыре велопарковки, информационные стенды.

Кроме того, на детских площадках появятся игровой комплекс площадью более 80 квадратных метров, качели «Радуга» с диваном, карусель «Гнездо», квадратный батут и два антивандальных теннисных стола. В парке обустроят малую сцену для мероприятий и декоративный фонтан «Кольцо».

Работы начнутся сразу после заключения контракта. Завершить все преобразования подрядчик обязан до 20 октября 2026 года.

Фото: проектная документация с сайта госзакупок.