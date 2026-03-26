В Рязани произошло ДТП на Куйбышевском шоссе, участник ищет очевидцев

В Рязани ищут очевидцев ДТП на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ДТП | Аварии | Рязань». По словам участника происшествия, авария произошла 25 марта в 17:40—17:50 напротив кафе «Старый арманд» и автосалонов «Kia» и «Livan». Отмечается, что ДТП произошло с участием автомобилей «Лада Приора» и «Опель Антара».