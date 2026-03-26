В 2025 году были запущены счетчики отопления в Рязани (улица Соколовская, дом 3 к. 1 и улица Новаторов, дом 9) и Михайлове (улица Новая, дом 5). Приборы учета горячей воды введены в Сасово (микрорайон Южный, дом 1 и 31), а также в Ряжске (улица Молодежная, дом 2; улица Лермонтова, дом 15 и 23). Счетчики холодной воды установлены в Старожиловском районе (поселок Рязанские Сады, улица Новая, дом 3), в Ряжске (улица Лермонтова, дом 12; улица Молодежная, дом 2; улица Волгоградская, дом 6 и 7) и в Рязани (улица Новаторов, дом 5 и 9).

В Рязани и области ввели в эксплуатацию 13 общедомовых счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции Рязанской области.

Теперь жителям этих домов плата за ресурсы начисляется по показаниям приборов учета.

Фото: госжилинспекция Рязанской области.