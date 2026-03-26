В «Рязаньэнерго» определили лучший РЭС по снижению потерь электроэнергии за 2025 год

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» определили лучший район электрических сетей (РЭС), достигший самых высоких показателей по снижению потерь электроэнергии в 2025 году. Лидером признан Касимовский РЭС, сообщили в пресс-службе компании.

Торжественное награждение прошло в рамках производственного совещания с участием начальников районов электрических сетей, а также руководителей профильных подразделений исполнительного аппарата филиала в Центре управления сетями. При выборе лучшего РЭС учитывали ряд показателей. Ключевыми из них стали выполнение плана по уровню потерь, динамика по сравнению с прошлым годом, фактический уровень потерь электроэнергии.

Благодарности и кубок победителя начальник Касимовского РЭС Николай Савонькин получил из рук директора «Рязаньэнерго» Александра Звягинцева. Также благодарственным письмом был удостоен начальник Михайловского РЭС Вячеслав Сошин.

«Рязаньэнерго» ежегодно проводит комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях. В число эффективных мер входит установка современных «умных» приборов учета электроэнергии, модернизация оборудования, выявление и пресечение случаев бездоговорного потребления электроэнергии.