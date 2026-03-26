В России стали разрабатывать первую искусственную поджелудочную железу

Учёные Сеченовского университета совместно с концерном «Радиоэлектронные технологии» разрабатывают первую искусственную поджелудочную железу для пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Это устройство будет автоматически контролировать уровень сахара в крови и корректировать дозу инсулина без участия пациента. В России пока нет аналогов таких систем, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Искусственная железа состоит из трёх компонентов: датчика для постоянного мониторинга глюкозы, миниатюрной инсулиновой помпы и компьютерного алгоритма.
Алгоритм анализирует данные с датчика и предсказывает изменения уровня сахара, после чего помпа автоматически корректирует дозу инсулина.
Главное новшество разработки — многоразовый датчик непрерывного мониторинга глюкозы. В отличие от зарубежных аналогов, у нового устройства меняются только пластырь и тонкая игла. Корпус с микроэлектроникой можно использовать повторно.
«Это позволит значительно снизить стоимость системы — ориентировочно датчик будет стоить около 4,5 тысяч рублей», — рассказал директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.
Первые опытные образцы устройства планируется создать к августу 2027 года.