В России предложили поощрять школьников-отличников бесплатным проездом

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил идею, согласно которой школьники, получающие хорошие оценки, могли бы ездить бесплатно в метро, автобусах и трамваях. По его мнению, это помогло бы семьям, которые тратят много денег на школьную форму и канцелярские принадлежности, передает «Абзац». Малинкович отметил, что такая мера показала бы детям, что их старания учиться хорошо приносят реальные результаты. Он также предложил дополнительные меры поддержки, такие как скидки на билеты в кино и театры, а также на покупку школьной формы. А для тех, кто учится без четверок, можно предусмотреть скидки на форму или даже выдавать ее бесплатно. Отмечается, что проверять успехи учеников можно было бы через школьные дневники.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил идею, согласно которой школьники, получающие хорошие оценки, могли бы ездить бесплатно в метро, автобусах и трамваях. По его мнению, это помогло бы семьям, которые тратят много денег на школьную форму и канцелярские принадлежности, передает «Абзац».

Малинкович отметил, что такая мера показала бы детям, что их старания учиться хорошо приносят реальные результаты. Он также предложил дополнительные меры поддержки, такие как скидки на билеты в кино и театры, а также на покупку школьной формы. А для тех, кто учится без четверок, можно предусмотреть скидки на форму или даже выдавать ее бесплатно.

Отмечается, что проверять успехи учеников можно было бы через школьные дневники.