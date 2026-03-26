В поликлинике Касимовской ЦРБ выявили нарушения во время проверки

Активисты проекта «Народный контроль» проверили поликлинику Касимовской ЦРБ и выявили ряд проблем, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своих соцсетях. По итогам осмотра территории выяснилось, что рядом с поликлиникой есть остановка общественного транспорта и большая парковка, фасад здания находится в удовлетворительном состоянии. Однако у входа не работает кнопка вызова персонала и отсутствуют пандусы.

Внутри здания проверяющие обнаружили больше замечаний. В холле размещена актуальная информация о приеме специалистов, в коридорах достаточно мест для ожидания, но в помещениях прохладно, а зона у входа не отапливается. В раздевалке торчат провода, в санузлах грязно, отсутствует вода, повреждена плитка и облупилась краска. Кроме того, из двух лифтов работает только один.

Также были вопросы к организации работы учреждения. В поликлинике плохая навигация, из трех терминалов для записи работают только один, отсутствуют бахилы и вода для посетителей. Проверяющие обратили внимание и на вопросы безопасности — на посту нет охраны и не везде ведется видеонаблюдение.

По итогам проверки отмечено, что учреждению требуется более системный подход к содержанию здания и организации работы.

Фото: соцсети Павла Малкова.