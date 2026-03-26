В Госдуме призвали повысить студентам стипендии до прожиточного минимума

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, передало 26 марта ТАСС. Как сказал депутат, из-за низкого уровня выплат более половины студентов вынуждены совмещать учебу с работой, зачастую не связанной с получаемой специальностью, что, по его словам, негативно сказывается на качестве образования. Дмитрий Гусев добавил, что минимальная государственная академическая стипендия составляет чуть более двух тысяч рублей в месяц, тогда как прожиточный минимум превышает 17 тысяч рублей. «Мы будем добиваться повышения стипендий до адекватного уровня, разрабатывать и вносить новые инициативы. У студента должна быть возможность учиться, а не выживать», — заявил он.

