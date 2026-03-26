В Челябинске девятиклассник выстрелил из арбалета в учительницу и ранил девочку

В Челябинске в одной из школ девятиклассник по имени Артем выстрелил из арбалета в учительницу и ранил свою одноклассницу. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По словам учащихся, у нападавшего также был перцовый баллончик. После стрельбы он выпрыгнул из окна третьего этажа, в результате чего получил серьезные травмы, сломав ноги.

В результате происшествия пострадали пять человек, включая самого подростка. Всех раненых госпитализировали в детскую областную больницу. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции, которые обеспечили безопасность и отпустили остальных учеников домой.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».