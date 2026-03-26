Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
Вчера 14:05
1 360
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 224
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 295
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 463
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Уровень Оки в черте Рязани за сутки поднялся почти на 40 сантиметров
Уровень Оки в черте Рязани за сутки поднялся почти на 40 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 37 сантиметров и составляет 172 сантиметра выше нулевой отметки. В районе села Старая Рязань уровень Оки также повысился на 16 сантиметров и составляет 266 сантиметров. В Касимове Ока поднялась на 19 сантиметров и составляет 233 сантиметра.

В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 8 сантиметров и составляет 249 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 18 сантиметров и составляет 195 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 15 сантиметров и составляет 407 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 3 сантиметра и составляет 163 сантиметра.

Отмечается, что на данный момент подтоплен 1 низководный мост через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области (имеется объездной путь (расстояние объезда 18 км).