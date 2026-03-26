Уровень Оки в черте Рязани за сутки поднялся почти на 40 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 37 сантиметров и составляет 172 сантиметра выше нулевой отметки. В районе села Старая Рязань уровень Оки также повысился на 16 сантиметров и составляет 266 сантиметров. В Касимове Ока поднялась на 19 сантиметров и составляет 233 сантиметра.
В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 8 сантиметров и составляет 249 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 18 сантиметров и составляет 195 сантиметров.
В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 15 сантиметров и составляет 407 сантиметров.
У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 3 сантиметра и составляет 163 сантиметра.
Отмечается, что на данный момент подтоплен 1 низководный мост через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области (имеется объездной путь (расстояние объезда 18 км).