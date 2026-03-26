У рязанца конфисковали мопед за повторную пьяную езду

В июне 2025 года 46-летний мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за аналогичное правонарушение, управлял мопедом в нетрезвом виде. В селе Поляны его остановили полицейские. Ему назначили 200 часов обязательных работ. А также лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Мопед, принадлежавший мужчине, конфискован в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

