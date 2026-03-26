«Ъ»: трафик ресторанов в России сократился на 40%
«Ъ»: трафик ресторанов в России сократился на 40%

Снижение посещаемости и выручки заведений общественного питания привело к закрытию ресторанов и кафе в российских городах. О ситуации на рынке пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и участников отрасли.

По данным сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с 1 января по 23 марта количество чеков в ресторанах и барах по России снизилось на 3% по сравнению с прошлым годом. В крупных городах падение оказалось более заметным: в Москве число покупок сократилось на 12%, в Санкт-Петербурге — на 8%. За три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%.

Как отметил представитель ресторанной отрасли Алексей Небольсин, с начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. За три неполных первых месяца текущего года в ряде заведений общепита он сократился на 40%.

На этом фоне начала сокращаться и численность заведений общепита. По данным сервиса 2ГИС, в марте количество ресторанов в городах-миллионниках снизилось на 5%, кафе — на 6%, баров — на 11%, столовых — на 3%, заведений быстрого питания — на 2%.

Эксперты связывают ситуацию со снижением реальных доходов населения. Как пояснил ресторатор Михаил Гончаров, реальные доходы начали снижаться еще летом прошлого года, при этом цены продолжают расти, поэтому люди стали меньше тратить на кафе и рестораны. По мнению участников рынка, сильнее всего кризис затронул рестораны среднего ценового сегмента со средним чеком от 1,5 до 3 тысяч рублей.