Сбой «ВКонтакте» затронул Рязанскую область

Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (38%) и мобильного приложения (20%). Большинство сообщений поступало с устройств на Android (55,8%) и iOS (27,9%).

Вечером 26 марта пользователи из разных регионов России сообщили о проблемах в работе социальной сети ВКонтакте. По данным сервиса мониторинга сбоев, Рязанская область вошла в число регионов, где наблюдались неполадки — на нее пришлось 5% обращений (показатель нормирован на численность населения).

Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (38%) и мобильного приложения (20%). Большинство сообщений поступало с устройств на Android (55,8%) и iOS (27,9%).

Сбой носил массовый характер: проблемы фиксировались у клиентов разных провайдеров, при этом 42,5% жалоб пришлось на «прочих» операторов связи.