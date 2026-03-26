Рязанским студенткам напомнили о пособии по беременности и родам в 85 740 рублей

С 2025 года студентки вузов, колледжей, техникумов и других учебных заведений очной формы обучения имеют право на пособие по беременности и родам от Соцфонда. В Рязанской области в 2026 году размер выплаты составляет 85 740,67 рублей. Пособие назначается независимо от того, учатся ли девушки на бюджетной или платной основе. Сумма зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам и региона проживания. Выплата перечисляется единовременно за весь период отпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда и Соцфонда.

Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе Социального фонда. При личном обращении потребуются справка из медучреждения и справка из учебного заведения, подтверждающая обучение на очной форме.