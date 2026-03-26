Рязанский парк спецтехники пополнился местными мусоровозами

На маршруты выходят новые мусоровозы, собранные на Ряжском авторемонтном заводе. Ежемесячно на линию выходит 1-2 единицы техники, за год — около 15-16 машин. Сейчас в регионе работает порядка 200 мусоровозов, большая часть из которых уже обновлена.