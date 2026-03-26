Рязанские врачи уменьшили онкобольному опухоль на мягком небе и провели операцию

В ноябре 2025 года пациент обратился за медпомощью с жалобами на увеличение лимфатических узлов на шее справа. После обследования выяснилось, что у него плоскоклеточная карцинома [рак] мягкого неба. Провести операцию сразу было невозможно, потому что опухоль оказалась больших размеров. По решению онкологического консилиума, пациенту была назначена химиоэмболизация новообразования. Мужчина прошел три курса терапии. После проведенного лечения обследование показало положительную динамику: опухоль значительно уменьшилась в размерах. Врачи провели операцию по ее удалению.

Врачи онкодиспансера заблокировали кровоток опухоли, чтобы прооперировать пациенту новообразование больших размеров. Об этом 26 марта сообщили в соцсетях медучреждения.

«Химиоэмболизация — это современный малоинвазивный метод лечения злокачественных опухолей, при котором непосредственно в сосуды, питающие новообразование, вводится химиопрепарат. Он одновременно блокирует кровоснабжение опухоли и обеспечивает высокую концентрацию химиопрепарата.

Такой подход позволяет максимально воздействовать на злокачественное образование, минимизируя побочные эффекты для организма в целом», — рассказали в онкодиспансере.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо. Планируется продолжение лечения для закрепления эффекта, заключили в онкодиспансере.