Рязанские врачи уменьшили онкобольному опухоль на мягком небе и провели операцию

Врачи онкодиспансера заблокировали кровоток опухоли, чтобы прооперировать пациенту новообразование больших размеров. Об этом 26 марта сообщили в соцсетях медучреждения.
В ноябре 2025 года пациент обратился за медпомощью с жалобами на увеличение лимфатических узлов на шее справа. После обследования выяснилось, что у него плоскоклеточная карцинома [рак] мягкого неба.
Провести операцию сразу было невозможно, потому что опухоль оказалась больших размеров. По решению онкологического консилиума, пациенту была назначена химиоэмболизация новообразования. Мужчина прошел три курса терапии.
«Химиоэмболизация — это современный малоинвазивный метод лечения злокачественных опухолей, при котором непосредственно в сосуды, питающие новообразование, вводится химиопрепарат. Он одновременно блокирует кровоснабжение опухоли и обеспечивает высокую концентрацию химиопрепарата.
Такой подход позволяет максимально воздействовать на злокачественное образование, минимизируя побочные эффекты для организма в целом», — рассказали в онкодиспансере.
После проведенного лечения обследование показало положительную динамику: опухоль значительно уменьшилась в размерах. Врачи провели операцию по ее удалению.
В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо. Планируется продолжение лечения для закрепления эффекта, заключили в онкодиспансере.