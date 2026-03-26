Рязанские волонтеры помогли врачам попасть к пострадавшим в запертых квартирах

Отмечается, что на улицах Бирюзова и Стройкова волонтеры обеспечили доступ в жилые помещения. Пострадавших, находившихся в квартирах, передали бригадам скорой. Кроме того, за двое суток провели работы по ликвидации деформированных снегозадержателей на улицах Кудрявцева и Перспективной.

В соцсетях АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева опубликовали 25 марта сводку за прошедшие двое суток.

Фото взято из группы МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.