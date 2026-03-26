Рязанская область заняла 5-е место в ЦФО по росту объемов промпроизводства

Рязанская область заняла 5-е место в ЦФО и 17-е в России по наращиванию объемов промышленного производства в январе-феврале 2026 года по сравнению с годом ранее, с показателем 105,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

В регионе на 38,3% увеличилось производство бумаги и бумажных изделий, на 26,5% - резиновых и пластмассовых изделий, на 14,1% - компьютеров, электронных и оптических изделий, на 6,4% - пищевых продуктов, на 5,7% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.

На 62,7% снизилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 50% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 46,7% - ремонт и монтаж машин и оборудования, на 29,1% - производство прочих готовых изделий.