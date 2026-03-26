Рязанцы заметили экстренные службы у ТЦ «Европа». Об этом написали в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». «Наверху 4-5 расчётов, что-то горит внутри», — пишут очевидцы. Они отметили, что на месте работают несколько машин МЧС.