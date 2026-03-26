Рязанцы остались без горячей воды и отопления

В четверг, 26 марта, подача горячего водоснабжения приостановлена по адресам: улица Зубковой, дом № 26, детский сад № 7. Подачу ресурса обещают восстановить к 16:00. Без отопления остались обладатели следующих адресов: улица Горького, дома №№ 27, 37, улица Фрунзе. дом № 18, улица Введенская, дом № 94, детский сад № 17. Отмечается, что отключения связаны с ремонтом подающего и обратного трубопроводов.