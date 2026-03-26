Рязанцы остались без горячей воды и отопления
В четверг, 26 марта, подача горячего водоснабжения приостановлена по адресам: улица Зубковой, дом № 26, детский сад № 7. Подачу ресурса обещают восстановить к 16:00. Без отопления остались обладатели следующих адресов: улица Горького, дома №№ 27, 37, улица Фрунзе. дом № 18, улица Введенская, дом № 94, детский сад № 17. Отмечается, что отключения связаны с ремонтом подающего и обратного трубопроводов.
В четверг, 26 марта, подача горячего водоснабжения приостановлена по адресам:
- улица Зубковой, дом № 26,
- детский сад № 7.,
- улица Сельских Строителей, дома №№ 1А, 1Б, 1 В, 3А, 3 В, 3 Г, 3Д, 3Е, 3Ж.
Подачу ресурса обещают восстановить к 16:00.
Без отопления остались обладатели следующих адресов:
- улица Горького, дома №№ 27, 37,
- улица Фрунзе. дом № 18,
- улица Введенская, дом № 94,
- детский сад № 17.
Отмечается, что отключения связаны с ремонтом подающего и обратного трубопроводов.