Рязанцев попросили помочь в поисках 46-летнего мужчины

Местонахождение мужчины неизвестно с 12 марта 2026 года. Отмечается, что он может находиться в Рязани и области. Приметы: рост — 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — карие. Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные полуботинки, черная шапка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.