Рязанца осудили за хранение ружья и патронов на даче

Шацкий суд вынес приговор 52-летнему жителю Рязани, который хранил ружье и 14 патронов на своей даче. Об этом сообщили в ИД «Пресса» со ссылкой на прокуратуру. Известно, что у мужчины не было разрешения на оружие. Полицейские изъяли ружье и патроны во время обыска в его дачном доме, где он хранил их более пяти лет. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы.

