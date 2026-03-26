Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 80.72 -0.24 26/03
ЦБ EUR 93.81 -0.11 26/03
Нал. USD 81.65 / 81.49 26/03 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.47 26/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Расчеты по принципу эскроу. В России начали тестирование сервиса по защите сделок в сегменте услуг

Авито Услуги начали тестировать партнерский сервис, который изменит логику заказа услуг и расчетов между заказчиками и исполнителями. Речь идет о механике защиты сделки: сервис позволит зафиксировать договоренности между сторонами и структурирует процесс оплаты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Все условия будут фиксироваться на старте, а оплата резервироваться до момента, пока услуга не будет принята заказчиком. Это позволит исполнителю избежать неожиданных изменений объема работ, а заказчику — быть уверенным, что договоренности будут соблюдены.

Расчеты будут выстраиваться по принципу эскроу: исполнитель получит деньги только после подтверждения результата со стороны клиента. На нынешнем этапе пилот сфокусирован на деловых услугах, где уже реализована значительная часть функциональности. Также инструмент тестируется в сегменте ремонта и отделки и категории «Перевозки и доставка».

Модель защищенных расчетов является стандартом для международных платформ услуг, при этом на российском рынке такие решения пока находятся в стадии развития. Запуск сервиса расширит практику их применения и сформирует более предсказуемую среду взаимодействия для заказчиков и исполнителей.

Как это работает: параметры сделки будут зафиксированы сторонами до начала оказания услуг — объем, суть задачи, срок и стоимость. После этого заказчик подтвердит условия и оплатит услугу — средства резервируются до ее завершения. В случае возникновения спорных ситуаций можно будет подключить независимого арбитра. По данным исследования Авито Услуг, 48% заказчиков ожидают от подобных инструментов прежде всего защиты от внезапного роста цены и нарушения договоренностей. Среди исполнителей 30% назвали главным плюсом гарантию оплаты: оказал услугу — деньги придут.

Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги. Пилотное тестирование защищенных сделок позволит проверить, как подобные механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон.