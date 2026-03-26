Полицейские задержали объявленных в федеральный розыск жителей Рязанской области

Оперативники установили местонахождение 37-летнего рязанца, который скрывался от сотрудников федеральной службы судебных приставов. Ранее мужчину обвинили в неуплате алиментов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Еще одного мужчину задержали в рабочем поселке Шилово. 40-летний местный житель не выплачивал алименты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Злоумышленников передали инициаторам розыска.