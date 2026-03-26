Под Рязанью планируют создать ферму по выращиванию форели
В Рязанском округе планируют реализовать инвестиционный проект по выращиванию радужной форели. Фермерское хозяйство хотят создать рядом с деревней Турлатово. Проект предусматривает строительство современных производственных корпусов с установкой замкнутого водоснабжения, которая позволит циркулировать и очищать воду внутри комплекса, минимизируя потери и внешние воздействия.
В Рязанском округе планируют реализовать инвестиционный проект по выращиванию радужной форели. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Хотенцев в своих соцсетях.
Фермерское хозяйство хотят создать рядом с деревней Турлатово. Проект предусматривает строительство современных производственных корпусов с установкой замкнутого водоснабжения, которая позволит циркулировать и очищать воду внутри комплекса, минимизируя потери и внешние воздействия.
Проект обсудили на заседании общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства с участием представителей Корпорации развития Рязанской области.
По словам Хотенцева, власти округа готовы оказывать поддержку предпринимателям и помогать в реализации инвестиционных проектов.