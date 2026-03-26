Один человек пострадал после падения беспилотника в Новой Москве. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Обломки БПЛА упали в районе села Клёново, из-за чего в частном доме начался пожар. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что за сутки на подлёте к столице сбили 29 беспилотников. Аэропорты Внуково и Шереметьево отправляют рейсы по согласованию со специальными органами.

Ранее над Рязанской областью также сбили БПЛА.