Над Россией за ночь уничтожили 125 украинских БПЛА

БПЛА самолетного типа сбили средства ПВО над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, дроны перехвачены над московским регионом, Крымом и Черным морем.